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Политика
Губернаторопад 2022: Второй за день губернатор заявил о своём «добровольном» уходе
10 мая, 2022 14:42
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Youtube / ГТРК "Вятка"
Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил о своей отставке. Менее часа назад об отставке заявил глава Томской области.
Согласно заявлению Васильева, решение принято в связи с «приближением окончания срока полномочий в должности». Глава региона заверил, что продолжит работу «на федеральном уровне». Кроме того, Васильев обратил внимание, что отставка была согласована с президентом РФ.
«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», - говорится в сообщении главы Кировской области.
Сменщик Васильева пока не назван. Аналогичное заявление в этот же день сделал глава Томской области Сергей Жвачкин. При этом недавно он назывался вероятным «кандидатом на вылет».
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