Российский регион остался без «проблемного» губернатора и на то были причины
В Томской области губернатор Сергей Жвачкин объявил о том, что он оставляет свой пост. Согласно объяснению самого регионального главы, решение принято из-за возраста. При этом недавно Жвачкин назывался кандидатом на увольнение.
Губернатор напомнил, что в январе ему исполнилось 65 лет и он является одним из «самых взрослых» глав регионов РФ. В связи с этим он принял решение, что пришло время «давать дорогу молодым».
В марте 2022 года Жвачкин отметил 10-летний юбилей пребывания на посту.
В октябре прошлого о возможной отставке томского губернатора сообщал близкий к администрации президента источник «РБК». Собеседник говорил, что вероятность ухода Жвачкина можно назвать «высочайшей».
Аналогичные риски для главы Томской области называли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций. По их оценкам, Жвачкин входил в категорию «возрастных руководителей», кроме того, в области отмечался протестный потенциал. Также, вероятно, сыграли роль результаты думских выборов, на которых «Единая Россия» набрала в регионе Жвачкина 32,7% голосов. Результат оказался более низким, чем в соседних областях, напоминает «РБК».