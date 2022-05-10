Ещё один губернатор региона РФ оставляет свой пост – уже третий за полтора часа
Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что больше после окончания своих полномочий больше не будет выдвигаться на пост главы региона. Рязанской областью чиновник руководит с 2017 года. Чуть ранее еще два главы российских регионов заявил об уходе с постов.
«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», - написал Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Судя по словам Любимова, чиновнику уже уготована некая новая должность. Подробностей о ней он не сообщил.
«Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», - говорится в сообщении.
Ранее об отставке заявил глава Кировской области Игорь Васильев, незадолго до него - глава Томской области Сергей Жвачкин.