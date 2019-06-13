Экономики в России не будет?
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Фото: Asi.ru

Фото: Asi.ru

О чем не рассказали на Петербургском Экономическом Форуме

Петербургский международный экономический форум в этом году соответствовал плану (во всяком случае, формальному): заключены соглашения на 3,1 трлн рублей – очередной рекорд! А соответствие плану – в том, что с 2015 года объёмы заключенных соглашений растут каждый раз на 700 – 800 млрд рублей. Но ПМЭФ – это не только экономическое, но и политическое мероприятие.

Это площадка, где, по идее, должна обсуждаться властями и представителями бизнеса будущая экономическая политика, где выстраиваются отношения на уровне глав государств и правительств. Так что слова, произнесённые на этом форуме, порой намного важнее цифр. И вот парадокс: на этом форуме с одной точки зрения, не сказали ничего, а с другой – сказали очень много.

О чём не сказали. Во-первых, власти так и не решились на начало открытой дискуссии относительно экономики страны. Этой дискуссии не было уже много лет, нет её и сейчас. Как нет и информации о том, какими именно методами мы будем совершать скачок в экономике, чтобы выйти хотя бы на среднемировые темпы экономического роста, и начать сокращать бедность в стране. Точно также не было никаких важных заявлений о переменах в международной политике, не было даже никаких намёков на то, что ведущие страны мира начнут как-то менять отношение к России. Да и вообще на форуме мир был «представлен» только одним председателем КНР Си Цзиньпином. Да и тот выдал лишь шаблонную речь о важности сотрудничества. В общем, пустота.

О чём рассказали. Отличительной чертой форума стала заочная перебранка представителей нашей власти. Началось всё с того, что министр экономического развития Максим Орешкин предрёк рецессию экономики из-за стремительно растущей закредитованности населения, которая по своим темпам роста обгоняет рост зарплат (да, при падении реальных располагаемых доходов формальный рост зарплат вроде как присутствует). А в ответ от главы ЦБ, который должен регулировать выдачу кредитов, получил упрёк в том, что проблема не в кредитах, а в низких темпах роста зарплат, и вообще у МЭР неправильное и совершенно ложное представление о финансовой стабильности.

Алексей Кудрин со своей «либеральной» колокольни вообще выступил против всего правительства сразу, заявив о том, что нацпроекты с общим финансированием на 25,7 трлн рублей не помогут совершить прорыв в экономике, и против Минэкономразвития, в частности, предложив отобрать у ведомства Росстат, чтобы не возникало конфликта интересов. Кажется, Кудрин позабыл, что, когда-то, будучи министром финансов, он сам запустил реформу межбюджетных отношений, которая оставила регионы практически без собственных источников доходов.

Естественно, в таких условиях финансового голода и директивного исполнения указов, на которые дадут денег, реализация нацпроектов под большим вопросом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин невзначай указал на то, что США с помощью санкций, наложенных на «Русал» и Дерипаску, контролируют никелевый, медный, платиновый и палладиевый сегменты российской промышленности. Пескову же пришлось срочно оправдываться абстрактными словами, уверяя всех, что государство контролирует стратегически важные отрасли

Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал политическую и экономическую стабильность без роста дохода. А кто её создал? Уж не сам ли Силуанов повышением налогов? А закончилось всё тем, что Силуанов обвинил предпринимателей в нежелании видеть, как у нас всё хорошо, а Орешкин ещё раз попытался пнуть Эльвиру Набиуллину словами о том, что ЦБ не должен быть одновременно регулятором, надзирателем и владельцем банков.

В общем, каждый сам за себя, и все против всех.

Такая обострившаяся конфронтация среди элит – очередной признак того, что страна зашла в тупик, а как выйти – никто не знает. Власть видит только один способ самосохранения – утопить ближнего своего, чтобы по нему выйти на сушу. При этом варианты выработки стратегии повышения благосостояния населения не рассматриваются вовсе. Потому что никто не знает, как

А в плане международной повестки визит Си Цзиньпина в Россию интересен. В последнее время отношения между Китаем и нашей страной были очень холодными: Китай отказался участвовать в строительстве высокоскоростной железной дороги в России, связывающей Запад и Восток, отказался от участия в строительства крупнейшего газоперерабатывающего завода в Приморье, не желает участвовать в проектах по шельфовой добыче нефти в Арктике, Китай не разрешает России размещать облигации в юанях, даже у простых россиян возникали проблемы с банковским обслуживанием в Китае. В прошлом году прямые инвестиции из Китая сократились почти на четверть, а вклад китайских инвесторов в капитал отечественных компаний упал на 40% - китайцы забирали деньги и сворачивали совместные предприятия.

Так что же делать в Питере самому председателю КНР? Китаю на фоне усиливающейся торговой войны с США нужен управляемый союзник, а проще говоря – инструмент влияния

Да, проекты, которые могут навлечь санкции на китайские компании, по-прежнему, остаются без внимания, но Китай начал вновь активно интегрироваться в российскую экономику. Причём в очень важные отрасли. На форуме были заключены соглашения с «Русгидро» о развитии гидроаккумулирующих электростанций в России, в Тульской области будет построен китайский завод по производству аммиака, на КАМАЗе будут производить промышленные китайские дизели Weichai, в Еврейской АО появится совместное агропредприятие, в Приморье - китайский молочный завод. Но самое интересное – это совместный проект Mail.ru и китайской Alibaba (у нас известен их розничный проект AliExpress). Китайские товары станут ещё доступнее и популярнее. И это в период «импортозамещения» и прорыва в экономике…

Действительно «прорыв». Ведь других примечательных проектов, кроме китайских, на форуме не было. Для того, чтобы какая-то из российских госкомпаний взяла кредит в банке, международный экономический форум не нужен

Что-то противопоставить китайской интеграции наша власть не может – просто нечего. Что бы китайцы ни предложили – любой проект будет принят на ура, ведь иначе никак не показать прогресс экономики и не выдать запланированную сумму контрактов в 3,1 трлн рублей. А для Китая работа с Россией сейчас, в первую очередь, носит не экономический, а политический интерес. Мы для них - лишь инструмент. Для нас же это просто тупик, выход из которого лежит только через стратегию социально-экономического развития, необходимые реформы, вроде снижения налогов, приватизации госкомпаний, перераспределения доходов в пользу регионов. Но для этого нужна политическая воля. И «ассенизаторы» последствий нынешнего «прорыва».

Автор: Руководитель Института актуальной экономики Никита Исаев

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