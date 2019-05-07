Стратегическое одиночество России

Итогом прошедшего недавнего визита министра обороны Сергея Шойгу в Бишкек стало подписание серии договорённостей, регламентирующих охрану границ, антитеррористическую деятельность и координацию оборонной политики ШОС и ОДКБ. Об этом сообщает «Красная звезда». Переговоры с участием Шойгу, если верить газете, имеют важное значение для расширения сотрудничества в сфере региональной безопасности.

Видимо, чтобы поддержать положительный тренд в отношениях, Шойгу прилетел в Киргизию не с пустыми руками. В рамках безвозмездной помощи глава Минобороны передал Бишкеку девять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М и два многоцелевых транспортных Ми-8МТ. Таким образом Москва продемонстрировала готовность бесплатно снабжать оружием «союзников» по ШОС и ОДКБ, пусть и в не очень больших объёмах.

«Интеграционные сети» Москвы

С 2000-х годов одна из главных целей дипломатии РФ заключается в формировании с большинством стран постсоветского пространства союзнических отношений, а с крупными зарубежными государствами — так называемого «стратегического партнёрства».

На этом пути Москва добилась противоречивых результатов. На первый взгляд Россия смогла сформировать широкий фронт дружественных государств.

Руководство РФ номинально смогло объединить едва ли не все бывшие республики СССР посредством заключения различных «интеграционных» договоров

В «сети» Москвы не попали только Грузия, нейтральный Туркменистан и Прибалтика, которая ещё в 1989-1990 годы выбрала прозападный вектор. Некоторые успехи были достигнуты даже в отношениях с Украиной. При Викторе Януковиче (2010-2014) Москва была близка к тому, чтобы затянуть Киев в Таможенный союз, который был преобразован в Евразийский экономический союз.

Демонстративно тёплые отношения были установлены с бурно развивающимися Китаем и Индией. Своеобразное «возвращение» нашей страны произошло на Ближний Восток и в Южную Америку.

После обострения отношений с Западом в 2014 году добрососедские отношения РФ примерно с десятком государств и периодические встречи Путина с лидерами некоторых стран ЕС и Ближнего Востока выдавались отечественной пропагандой как доказательство краха планов Вашингтона по международной изоляции России.

Наверху прекрасно понимают, что российскому обывателю льстит мысль об объединяющей роли Москвы, а также о том, что наша страна выполняют некую очень важную для мирового сообщества миссию

Например, на прошлой неделе информационное пространство РФ буквально взорвало заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия формирует в рамках ООН некую группу государств по противостоянию возможному вторжению США в Венесуэлу (речь, правда, не шла о недипломатических способах противодействия Вашингтону).

При этом глава МИД РФ не уточнил, какое количество стран согласилось войти в организованный Москвой антиамериканский альянс. Также непонятно, как на практике Россия собирается его расширять. На официальном уровне интервенцию в Боливарианскую Республику не поддерживают Китай, Турция, множество стран Южной Америки и ЕС. Однако вряд ли все они выстроятся в очередь, чтобы стать членами возглавляемого РФ кружка, направленного против мирового гегемона.

Большое видится издалека

В сухом остатке у нашей страны нет ни одного реального союзника, за исключением частично признанных Южной Осетии и Абхазии, которые просто не могут существовать без российского протектората. Номинальными союзниками (исходя из действующих нормативно-правовых актов) являются пять государств — Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Однако ни одно из этих государств не сделало столь важного с морально-политической точки зрения заявления о признании Крыма частью РФ. Наши «союзники» не могут не понимать, что вопрос о принадлежности полуострова является принципиальным для России. Но все они придерживаются курса на пресловутую «многовекторность», воздерживаются от ссоры с Киевом и Западом.

Единственная сфера, где могут проявиться «союзнические» отношения с постсоветскими республиками, — это военная взаимопомощь

Соответствующие соглашения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ были заключены для того, чтобы уберечь режим Александра Лукашенко от венесуэльского или сирийского «сценария», а Центральную Азию — от исламистского восстания или вторжения боевиков из Афганистана. То есть в повседневной реальности никакого профита от «союзников» Москва не получает.

На этом фоне формат «стратегического партнёрства» (на двусторонней основе и в рамках ШОС), которым так дорожит РФ, выглядит как издевательство над здравым смыслом. С одной стороны, тёплые отношения с Китаем и Индией безусловно важны, но с другой — совершенно ни к чему придумывать для них какое-то особое определение и выдавать их за невероятный дипломатический успех.

На самом деле «стратегические партнёры» не связаны друг с другом какими-либо обязательствами. Максимум, на что способен подобный формат, — стать площадкой для конструктивного и равноправного диалога.

Но зачем же тогда заваливать информпространство фразами о «вечной дружбе» с Китаем и неизменно добрых отношениях с Индией, которая к тому же последние годы явно кренится в сторону США

Более того, приказал долго жить расхваленный отечественной пропагандой БРИКС. С 2000-х годов нам доказывали, что данная институция является чуть ли не альянсом против США. Сегодня «зрада» происходит не только с Индией. В январе 2019 года бразды правления Бразилией перешли к проамериканскому президенту Жаиру Болсонару. Большое видится издалека: о значении и влиянии БРИКС красноречиво говорит тот факт, что её фактическую ликвидацию никто и не заметил.

Цена «интернациональной помощи»

Советские граждане гордились тем, что Москва играла первую скрипку в подконтрольных ей международных институтах — Интернационал, Совет экономической взаимопомощи, Организация Варшавского Договора. В свою очередь СССР не жалел денег налогоплательщиков на то, чтобы создавать проблемы американскому присутствию в Африке, Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

По приблизительным подсчётам, на «интернациональную помощь» «молодым социалистическим демократиям» Москва потратила около 400 миллиардов долларов по курсу времён холодной войны

В основном правительство СССР раздавало кредиты, безвозмездно поставляло оружие, оказывало поддержку зарубежным вооружённым силам обучая тамошних офицеров и отправляя советских военных консультантов.

Однако марксистко-ленинский строй в большинстве государств-реципиентов так и не победил, а 80-90% кредитов Москва была вынуждена списать. Сейчас граждане нашей страны могут лишь тешить своё самолюбие мыслью, что когда-то мы могли ставить США палки в колёса почти в любой точке Земного шара.

Но стоило ли оно того? И почему в союзники СССР записывались предатели (как Египет, перешедший на сторону США) и не самые успешные государства, которые продолжают жить в условиях дикой нищеты и экономической разрухи?

Например, сегодня Москва активно защищает режим Николаса Мадуро, который превратил богатую нефтью Венесуэлу в одно из беднейших государств региона

За такого бездарного «протеже» или «союзника» должно быть как минимум стыдно, но наша дипломатия наотрез отказывается признавать факт огромного народного недовольства правлением Мадуро (что не отменяет противозаконного характера американского вмешательства). Молчит в очередной раз и большая часть экспертного сообщества РФ, которое подмахивает президенту Венесуэлы лишь по той причине, что он «левый» и «против США». Что и сказать — идеальный союзник нашей страны.

Неправильно утверждать, что современная Россия точь-в-точь повторяет ошибки СССР. Москва уже не так щедра и неразумна, хотя и позволяет себе спонсировать отдельные режимы. Но многовековой опыт подсказывает руководству РФ необходимость более взвешенной и трезвой оценки отношений с «союзниками» и «партнёрами», которые никогда не бывают преданными и уж тем более вечными.