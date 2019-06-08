Кто приехал на ПМЭФ-2019
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Кто приехал на ПМЭФ-2019

Лица Петербургского экономического форума. Фоторепортаж

В северной столице проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он открылся 6 июня в Петербурге. В рамках мероприятия планируется заключить 26 соглашений на сумму 120 млрд рублей.

ПМЭФ – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». 

Кто приехал на форум - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».

Теги:
События: экономика
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