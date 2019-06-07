И не друг и не враг…

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили двухдневный раунд переговоров и встреч. Общение двух лидеров проходило в подчёркнуто тёплой атмосфере. 5 июня они посетили церемонию передачи двух панд Московскому зоопарку, потом провели деловую беседу с подписанием немыслимого количества всевозможных соглашений.

6 июня Путин и Си Цзиньпин приехали в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). В торжественной обстановке гостю был присвоен статус почётного доктора СпбГУ. В очередной раз было высказано множество взаимных комплиментов, правда, некоторые из них не стыковывались со здравым смыслом и переходили в откровенную лесть.

В частности, комментируя присвоение Си Цзиньпину почётного доктора, Путин назвал его «теоретиком политологии». В качестве примера научной деятельности китайского коллеги он привёл проект «Один пояс — один путь», предполагающий объединение инфраструктуры Европы, России и КНР для транспортировки товаров Поднебесной.

Си Цзиньпин считается инициатором этого проекта и вполне вероятно, что он действительно очень многое в нём продумал. Однако «Один пояс — один путь» — это чистой воды коммерция и политика, выгодная главным образом Поднебесной. Под предлогом необходимости обновления инфраструктуры для транспортировки больших объёмов китайской продукции Пекин рассчитывает приобрести контрольные пакеты акций европейских портов

За такую азиатскую хитрость и наглость (в хорошем смысле этого слова) Си Цзиньпин, наверное, заслужил похвалу, но к науке «Один пояс — один путь» никакого отношения не имеет. К слову, почётными докторами и профессорами чаще всего становятся отнюдь не учёные. Это особая форма награды и поощрения для политиков, бизнесменов и шоуменов. Но зачем же тогда устраивать из данного события спектакль?

И тут мы подходим к главному: российско-китайские отношения уже очень давно напоминают театрализованное представление. Официально сотрудничество с КНР в РФ называется «стратегическим партнёрством». Но в чём оно заключается, по существу ни в одном государственном документе не прописано.

Из характера российско-китайских отношений следует, что их сотрудничество должно носить взаимовыгодный характер во всех сферах общественной жизни. Ни один из участников такого рода партнёрства не может превалировать над другим, навязывать свою волю, проводить недружественные формы политики. На стратегическом уровне обе державы осуществляют координацию таким образом, чтобы не навредить базовым интересам друг друга.

При этом стратегическое партнёрство не предполагает, что его участники будут связывать себе руки какими-либо обязательствами, заключать или вступать в союзы и альянсы.

Об этом стоит помнить всем горячим головам в нашей стране, которые спят и видят, что Россия и Китай объединятся против США. На сегодняшний день Москва и Пекин ничего не должны друг другу и предпосылок для радикальных изменений нет

Однако в РФ формат «стратегического партнёрства» принято приравнивать чуть ли не к союзу или объединительному институту вроде ШОС и БРИКС. Подмена понятий происходит, по всей видимости, осознано. В противном случае факт стратегического одиночества России будет слишком очевидным.

Так называемая дружба с КНР — это как раз попытка выдать желаемое за действительное. С неуёмным злорадством отдельные госдеятели и горлопаны на росТВ предрекают крах гегемонии США в результате оформления российско-китайского союза. Но вот незадача: Соединённые Штаты по-прежнему процветают, а Москва и Пекин остаются в статусе «партнёров», хоть проводят совместные военные учения, заключают экономические соглашения и без конца сыплют политическими комплиментами.

Выгоден ли России формат «стратегического партнёрства» с КНР? С соблюдением всех вышеперечисленных условий — безусловно, да. Китай с постоянно растущим энергопотреблением — крайне перспективный рынок для сбыта нефти и газа, и Москва реализовывает проекты, позволяющие наращивать объёмы экспорта углеводородов в Поднебесную.

В свою очередь Китай является источником относительно недорогого и достаточно качественного ширпотреба, а также дефицитной электроники для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ и госпредприятий. Элементная база, поставляемая из КНР, выручает Россию в условиях санкционного режима

Определённое взаимодействие обе державы осуществляют на международном уровне, договариваясь, например, о том, как голосовать в Совбезе ООН. Общие позиции у Москвы и Пекина по вопросу корейского урегулирования. Россия и КНР де-факто поддерживают КНДР, осознавая важность роли коммунистического режима как сдерживающего США фактора в Северо-Восточной Азии.

В то же время Китай придерживается строгого нейтралитета в геополитическом противостоянии между РФ и Западом. Пекин демонстрирует полное безразличие к санкциям, которые ввели Европа и США против Москвы. Также руководство Поднебесной не даёт оценок событиям на Украине, изменению статуса Крыма и сирийской операции российских войск — узловым событиям внешней политики России.

Максимально сдержанное поведение КНР не позволяет сделать вывод о том, что между двумя странами неожиданно возникает «химия», которая позволит создать некий антизападный альянс. К тому же России по большому счёту нечего предложить Поднебесной, и в гипотетическом союзе наша страна непременно потеряет статус равноправного участника, а быть «младшим братом» — вроде бы не комильфо.

Судите сами: основу могущества РФ составляют энергоресурсы и стратегические ядерные силы. Нефть и газ Пекин получает в рамках «стратегического партнёрства», а русские ракеты и самолёты интересуют Поднебесную прежде всего с точки зрения передачи уникальных технологий. К тому же ядерный щит нашей страны создавался исключительно для обеспечения национальной обороны. Хоть и не без труда, но мы с этой задачей справляемся

При этом Китай представляет собой первую по объёму экономику в мире, способную предложить другим государствам широчайший ассортимент товаров, качество которых заметно улучшается с каждым годом. Наибольший экономический интерес Поднебесная испытывает к Западу. И понятно почему: Европа и США — это очень ёмкие рынки сбыта, источники технологий и финансовых ресурсов.

На пути проникновения Китая в экономики западных государств возникло множество проблем: торговая война с США, разногласия с европейцами по поводу скупки портов и поставок оборудования Huawei для развития 5G. Но на Западе рассчитывают сохранить взаимовыгодное сотрудничество с Поднебесной, не допустив при этом её экспансии.

Кроме того, в США и ЕС совершенно справедливо опасаются промышленного шпионажа со стороны КНР. Аналогичная угроза актуальна и для России, но в нашей стране далеко не первый год действует негласное правило — не критиковать «китайских друзей».

Между тем Пекин постепенно становится конкурентом РФ в такой чувствительной сфере как экспорт оружия. Спрос на вооружение из Поднебесной растёт в Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Восточной Азии. Именно на эти рынки в основном поставляется отечественная военная техника

Вряд ли национальным интересам России отвечает рост китайского военного могущества. В непосредственной близости к дальневосточным границах РФ как на дрожжах растут армия и флот государства, с которым отсутствуют союзнические договора.

Российско-китайские отношения нуждаются в трезвом и непредвзятом осмыслении. Однако в нашей стране разговор на эту тему чаще всего сопровождается наивными прогнозами и зашкаливающим количеством пафоса, в том числе антиамериканского. Поднебесная не обязана быть нашей стране другом или врагом. У Китая свои интересы, и не во всех сферах они совпадают с российскими.