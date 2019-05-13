Сохранить ядерный паритет

Председатель КНР Си Цзиньпина в ближайшее время намерен приехать в Россию. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 6-8 июня. На полях, как ожидается, пройдёт встреча президента РФ Владимира Путина и китайского лидера. Правда, основной темой на переговорах может стать не экономика, а ядерная сделка, которую предлагают сейчас США.

«Китайская угроза»

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений. 25 апреля в интервью телеканалу Fox News он призвал своих коллег из России и Китая отказаться от ядерного оружия. 3 мая в ходе встречи с премьер-министром Словакии глава Белого дома сообщил, что Поднебесная якобы изъявила желание стать участником новой ядерной сделки.

Пассажи Трампа вызывали бурную дискуссию. За ними отчётливо читается стремление Вашингтона заключить с Москвой и Пекином некий всеобъемлющий договор, который заменил бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Первое соглашение в результате политики Трампа не действует с февраля 2019 года, срок второго соглашения заканчивается в 2021 году. ДРСМД запрещал разработку и производство наземных ракет дальностью от 500 до 5500 километров. СНВ-III ограничивает количество ядерных боезарядов (до 1550 единиц) и развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (до 700 единиц)

С точки зрения Соединённых Штатов существенный недостаток обоих документов — их двусторонний характер. Трамп настаивает на том, что третья по мощи ядерная держава — Китай — должна также наложить на себя ряд обязательств. Таким образом сбывается прогноз экспертов, считавших, что за разрывом ДРСМД в первую очередь стояли опасения Вашингтона, связанные с «китайской угрозой».

На текущий момент армия Поднебесной вооружена примерно одной тысячью ракет средней и малой дальности, способными нести ядерные боезаряды. Россия и США могут относительно быстро достичь паритета с КНР, так как ограничения по дальности ракет носили во многом искусственный характер (чаще всего в баллистических ракетах попросту уменьшали или, наоборот, увеличивали размер топливных отсеков).

Однако массовое производство оружия данного класса — весьма дорогое удовольствие. К тому же появление нескольких сотен новых ракет наверняка усилит политическую напряжённость или спровоцирует гонку вооружений. Сделка с Китаем выглядела бы более предпочтительным вариантом сохранения баланса в сфере РСМД.

Москва воздерживается от комментариев по поводу необходимости наложения обязательств на Пекин. Тем не менее, рискнём предположить, что любые ограничительные меры, касающиеся китайского арсенала ракет средней и малой дальности, не противоречат национальным интересам РФ

Несмотря на подчёркнуто дружеский характер двусторонних отношений, в России растёт понимание того, что увеличивающееся могущество Поднебесной в конечном итоге обернётся не только против США, но и нашей страны. Как бы ни развивалась ситуация, Москве необходимо эффективно прикрывать протяжённую сухопутную границу с Китаем (4,2 тысячи километров) и сохранить прочные позиции в Тихом океане, где происходит развёртывание атомного подводного флота.

В завуалированном виде подобные опасения уже были артикулированы руководством РФ. Например, в июле 2017 года Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года (июль 2017 года). В документе чётко прописывается, что угрозой для России является увеличение корабельного состава и боевой мощи флотов зарубежных государств. А ведь именно этим последние годы активно занимается соседний Китай.

Плохой и добрый полицейский

Возможная всеобъемлющая сделка, о которой говорит, в целом соответствует национальным интересам РФ. В силу экономических причин Россия, скорее всего, не потянет расходы на увеличение ракетно-ядерного арсенала. Погоня за балансом сил (а он действительно необходим) обернётся сокращением финансирования других оборонных программ (того же флота) и в итоге — ударит по кошелькам российских налогоплательщиков.

Учитывая экономическую слабость РФ, Трамп весьма умело играет роль плохого и доброго полицейского. В начале 2018 года Вашингтон инициировал масштабную кампанию по обвинению РФ в нарушении ДРСМД. На этом фоне уже осенью США вышли из Договора и поставили под угрозу пролонгацию СНВ-III до 2026 года.

Но затем Трамп объявил, что ядерное оружие — это зло, с которым нужно бороться сообща. Да и Пекин, как утверждает глава Белого дома, совсем не против…

Цель подобных манёвров вероятно заключается в том, чтобы заставить Россию начать переговоры с Поднебесной о заключении трёхсторонней ядерной сделки. США как бы дают Москве шанс на сохранение паритета, если будет купирована «китайская угроза», причём на неплохих для самой РФ условиях.

К слову, среди части заокеанского экспертного сообщества распространена точка зрения о том, что в отдалённой перспективе в противовес Китаю будет создан российско-американский альянс. Этот прогноз основан на неизбежности экспансии КНР в регионе, которая приведёт к геополитическому противостоянию с Москвой.

Возможно, что инициированная американцами ядерная сделка позволит создать надёжный механизм сдерживания амбиций Поднебесной. Однако заявление Трампа о том, что Пекин согласен стать участником будущего всеобъемлющего далеко от реальности

6 мая слова президента США были опровергнуты МИД КНР. Официальный представитель министерства Гэн Шуан сказал, что никто не имеет права говорить от имени Китая. Также он сообщил, что Поднебесная не будет «участвовать ни в каких переговорах по трёхстороннему соглашению о ядерном разоружении».

Сделка, которую навязывает Трамп, объективно не выгодна Пекину. Во-первых, она нарушает принцип «свободных рук», который является ключевым в политике Китая. Суть в том, что КНР не должна связывать себя какими-либо ограничительными мерами и международными обязательствами. Вполне возможно, что сопротивление Поднебесной привело к срыву запланированного на апрель-май перемирия в торговой войне с США.

Во-вторых, Китай по качеству и количеству стратегического ядерного арсенала по-прежнему заметно уступает России и США. Технологическое отставание от Москвы и Вашингтона эксперты оценивают в 10-15 лет, а иногда — и 20 лет. Например, у Китая нет современного парка дальних бомбардировщиков, неважно обстоят дела и с подводными носителями МБР.

Самый мощный компонент ядерной триады КНР представляют наземные стратегические силы. Но до США ракета с ядерным боезарядом будет лететь намного дольше, чем с территории России (от 40 минут до одного часа в зависимости от точки пуска). Нехватку современных стратегических вооружений Пекин компенсирует арсеналом РСМД, способным поражать американские базы в Восточной Азии.