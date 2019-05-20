Не рой Китаю яму

Обострение торговой войны между США и Китаем обвалило европейские и часть азиатских фондовых рынков. Американские фондовые индикаторы также поползли вниз. Почему борьба США с китайским концерном стала общим делом, кто сильнее всех пострадает в этом конфликте и когда нам ждать 5G-сетей – разбиралась «Русская Планета».

Внесение одного из крупнейших телеком-концернов мира, китайской компанией китайской компании Huawei в чёрный список Министерства торговли США привело к тому, что мировой интернет-гигант Google разорвал отношения с Huawei и запретил ей использовать операционную систему Android на своих смартфонах. Это означает, что аппараты Huawei и Honor будут отключены от всех сервисов Google, включая магазин приложений Play, а уже выпущенные смартфоны перестанут обновляться.

Вслед за Google сотрудничество с Huawei прекратили ещё несколько компаний – Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx. По сути, Трамп оставил китайский концерт без всего американского: Intel поставлял Huawei серверные чипы, Qualcomm – процессоры и модемы для смартфонов, Broadcomm – коммутационные чипы, Xilinx – микросхемы, а Google – программное обеспечение и сервисы.

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник, 20 мая закрылись преимущественно в минусе – за исключением Японии. Пострадала и Европа: британский индекс FTSE 100 потерял 1,04 процента, французский – 1,56 процента. Снизились также основные американские фондовые индикаторы. За сутки американский фондовый рынок потерял около триллиона долларов.

Фондовые рынки со временем восстановятся, но торговый спор двух сильнейших экономик мира может сорвать планы по развёртыванию мобильной сети следующего поколения. Именно Huawei должен принять участие во внедрении сетей 5G по всему миру – и в США, и в Европе, и в Азии, и на африканском континенте. У концерна подписано немало контрактов на услуги связи с правительствами почти 150 стран, и в случае, если через несколько месяцев Huawei не найдёт замену американским комплектующим – либо США и Китай не подпишут новое торговое соглашение – эти контракты окажутся под угрозой срыва.

Но больше всего рискуют пострадать сами США. С одной стороны, американцы рассчитывают стать лидерами в телеком-отрасли. Обвинение Huawei в создании лазеек для шпионажа в своём оборудовании лишь формальный повод: внесением концерна в чёрный список американцы избавляются от конкурента, пытаются защитить свой рынок и зайти на европейский. Но с другой стороны, США пока не в состоянии предложить альтернативу китайскому оборудованию.

Торговая война с Китаем может сильно ударить по американской глубинке. Местные провайдеры используют именно китайское оборудование, поскольку оно дешевле, а крупные операторы часто вообще не предлагают никаких услуг в сельской местности. Американская компания AT&T ещё в прошлом году заявила, что может реализовать запуск сетей 5G вместо китайцев – но только в 12 крупнейших городах Америки.

Фермеры, владельцы ранчо, малые предприятия в сельской Америке, города с населением менее 10.000 человек – все они могут пострадать, заявила CNN Карри Беннет, генеральный советник Rural Wireless Association, представляющей сельские телекоммуникационные компании. «Дойдёт до того, что вы не сможете набрать 911, если сеть упадёт», - добавила она.

«Эти люди помогли избрать президента - и теперь он поворачивается спиной к американским фермерам, когда он нужен им больше всего», - так комментируют решение Трампа жители американской глубинки. По данным исследования, проведенного институтом Brookings, в целом торговая война затронет около 2,1 миллиона работников авиастроения, пивоварения, табака и десятков других отраслей в США.

По мнению экспертов, опрошенных «Русской Планетой», Huawei – абсолютно самодостаточный конгломерат и зависит от Запада намного меньше, чем может показаться. Huawei в настоящий момент – единственная компания, которая имеет продуктовое портфолио, перекрывающее потребности в IT и телекоме любого заказчика.

Возможно, по некоторым продуктам они заказывают производство у других производителей, но все ключевые основные продукты они производят сами, на полном цикле - от разработки до производства. Необходимость покупать чипы у тех же американцев связана лишь с тем, что Huawei работает в правовом поле, и они пока не могут преодолеть некоторые лицензионные ограничения. Но с приобретением необходимых патентов эти ограничения могут быть сняты.

Европа, попреки угрозам со стороны США, не спешит разрывать контракты с китайским концерном. Кое-какие ограничения были приняты, но европейцы рассчитывают как можно скорее развернуть у себя 5G-сети. Например, в Великобритании новый стандарт должен заработать с 3 июля этого года - об этом объявила компания Vodafone, которая сотрудничает с Huawei.

У китайцев есть в запасе несколько месяцев, чтобы решить, чем заменить американские комплектующие и ПО, либо развернуть собственное производство: возможностей у Huawei хватит. Либо Трамп, не желая терять поддержку своих избирателей, будет более уступчив при заключении нового торгового соглашения с Китаем. Как бы там ни было, история глобального противостояния США и Китая учит мир одной простой истине: развитие собственных производств, каких бы серьёзных вложений они не потребовали – основа истинного суверенитета.