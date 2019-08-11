Бесцельные шатания. Туда ли бредут московские протесты?

Самый многочисленный митинг за последние несколько лет – оппозиция гордо отчитывалась о том, сколько удалось собрать народу на разрешённый властями митинг 10 августа на проспекте академика Сахарова против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму ряду кандидатов-самовыдвиженцев от оппозиции. 20 тысяч, уверяла полиция. Нет, 49,9, парировал «Белый счётчик». Да что вы, тут вся сотня, сказали третьи и в доказательство приводят съемки с крыш и квадрокоптеров. Сотня не сотня, но людей и правда пришло очень много, несмотря на беспощадный дождь.

Толпа пестра, как новогодние салаты. Вот оранжевые флаги «Солидарности». Вот красные флаги каких-то социалистических движений, в их оттенках разбираться нет нужды, слишком их много наплодилось. А вон и колонна под радужными флагами – куда же без них? Флаги черные, флаги белые, флаги зелёные… Триколоры, которых немало, даже как-то теряются на фоне всей этой пестроты. Украинские вот точно потерялись, с небольшой помощью кулаков из толпы.

Разобрать, о чём говорят со сцены, можно лишь из первых рядов да из шипящих динамиков. Звук то пропадал, то снова появлялся. Толпа то гудела - мощно, слаженно и громко – «Допускай!» да «Отпускай!», то рассыпалась на частные разговоры.

«Мам, я на митинге». «Возьмите, девушки, книжку. Своим парням покажете, прочтут - станут умными и привлекательными». Кто-то настраивал камеру. Кто-то отошёл за туалеты покурить. Кто-то на них залез: сверху видно и слышно куда лучше.

Возраст? Разный. Но разноцветной молодёжи и правда, кажется, больше. Они-то точно знали, за чем пришли. Ведь обещали выступление популярных ныне у школьников музыкантов-рэперов и блогеров. Оксимирон, Face, Дудь, Данила Поперечный – Youtube обеспечил явку. Но обещание выступить сдержали не все: Оксимирон на сцену так и не вышел, ограничился фактом присутствия да футболкой в поддержку Егора Жукова.

Егор везде, на устах и на майках. Его имя мелькало на плакатах куда чаще, чем имя ближайшей сподвижницы Навального Любови Соболь. Либертарианец, студент ВШЭ, и, конечно же, блогер – сейчас какую-либо публичную карьеру без этого не сделать. Он выдвигался как независимый кандидат в составе команды Дмитрия Гудкова, но Егора арестовали, обвинили в организации массовых беспорядков 27 июля и обещают упрятать на 3 года минимум, а то и на все 8. Студенческую солидарность не стоит недооценивать.

- Я не оратор, - косноязычно оправдывался со сцены Face. И начал, так сказать, петь. Это рэп, да? – пожилая женщина, почти что старушка, наклонилась к своему спутнику. Рэп, рэп, - со знанием дела ответил ей тот. Пара больше походила на завсегдатаев митингов «за всё хорошее против всего плохого», регулярных и столь же бесплодных, собирающихся под советскими знамёнами. Требуя, требуя… а сегодня пришли просто послушать. По лицам было видно, что старики изо всех сил пытались понять, о чём Фейс, так сказать, пел, но получалось не очень.

Вокруг колосились разноцветные молодые волосья. Многие повторяли за Фейсом нехитрые слова его, так сказать, песен. А чуть поодаль стоял пожилой мужчина. Он не только знал, кто выступает на сцене. Но даже подпевал. Это ли не страшно? Баю-бай, мой Калашников.

Дудь бродил где-то в толпе, обернувшись в триколор. Парфёнов декламировал со сцены перефразированный текст Фейса. «Gold on my wrist, я – журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам». И правда, без блогерства и рэпа никуда нынче.

То делая реверансы в адрес многочисленных ОМОНовцев, то прося отпустить из спецприёмников всех задержанных во время несогласованных акций, выступающие со сцены сформулировали основные претензии к властям: допуск всех независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, проведение честных выборов, прекращение уголовного преследования оппозиционных лидеров. Толпа пыталась спрятаться от пронизывающего ветра за разноцветными дождевиками и делала селфи с «космонавтами»-ОМОНовцами.

К концу митинга дождь поутих, народ в толпе согрелся, судя по едва уловимому запаху. ОМОНовцы в касках начали потихоньку окружать выходы и выстраиваться в коридоры, аккуратно разделяя поток на ручейки и направляя их ко входам в метро. Концерт закончился, и молодёжь отправилась бродить по бульварам. Гуляла вполне себе мирно, но без задержаний, говорят, не обошлось: к вечеру стало известно о задержанных - то ли 136, то ли 250 человек. Говорят, снова кого-то побили дубинками. Снова пошли по Фейсбуку селфи из автозаков.

Всё, как всегда. Одни будут бить. Другие – гулять.

Одни не слышат и не видят. Не видят молодой России. Пусть косноязычной, но пытающейся что-то спеть, сказать, начитать, в конце концов. Плохо, уж как умеет, но напоминает о банальностях вроде закона и Конституции, наличие которой для кого-то вдруг стало неожиданностью, да и о законе, если очень нужно, можно и не вспоминать.

Другие по-прежнему считают, что мирными прогулками с плакатиками можно чего-то добиться. И что достаточно вернуть Крым, чтобы рядом прекратилась война. Или что можно цинично пожирать политических конкурентов из своего же лагеря и не давиться при этом, а потом удивляться, что на плакатах пишут совсем другие имена.

Бесцельные шатания по бульварам, равно как и бесцельные, по большей части, спонтанные задержания – и есть наиболее яркое воплощение сути нынешнего протеста. Без лидеров, которые будут говорить не за свою отдельно взятую песочницу, а за всю страну, будущего у протестов не больше, чем у всех этих бесконечных митингов бабушек под социалистическими флагами, сколько ни собирай – хоть 50 тысяч, хоть 100. К счастью для власти, у оппозиции на сегодня таких лидеров нет, и даже Youtube здесь не помощник.

Но и к несчастью тоже. Оппозиция, как известно – это зеркало, куда можно посмотреть перед выходом из дома, обнаружить на носу прыщ и вовремя его замазать. В то зеркало, что есть сейчас, смотреться не очень-то и хочется. Так и ходим с прыщами по всему лицу.

А вот будет ли Россия по-настоящему великой, проскочим ли мы рецессию, перейдём ли к новому технологическому укладу, преодолеем ли демографическую катастрофу, разовьём ли малый бизнес, прекратим ли экспортировать ресурсы и мозги и начнём их использовать для своего же развития и как мы будем жить дальше, и будем ли вообще – на эти вопросы никто не спешит нам ответить.

Похоже, что это будет совсем, совсем другая история.