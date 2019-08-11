136 человек были задержаны на митинге оппозиции

136 человек были задержаны на митинге оппозиции

Фото: Елена Горбачева / «Русская планета»

Накануне на несогласованной акции протеста оппозиции были задержаны 136 человек. Митинг начался после окончания согласованной властями акции на проспекте Сахарова.

Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, среди задержанных более десяти несовершеннолетних. Большинство из них уже были отпущены домой, пишет Interfax.

Напомним, на согласованной протестной акции за выпуск независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 49,9 тысячи участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек.

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Места: Москва
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