136 человек были задержаны на митинге оппозиции
Накануне на несогласованной акции протеста оппозиции были задержаны 136 человек. Митинг начался после окончания согласованной властями акции на проспекте Сахарова.
Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, среди задержанных более десяти несовершеннолетних. Большинство из них уже были отпущены домой, пишет Interfax.
Напомним, на согласованной протестной акции за выпуск независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 49,9 тысячи участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек.
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