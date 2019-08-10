47 тысяч человек пришли на митинг в центре Москвы

Спустя 1,5 часа после начала протестной акции за выпуск независимых кандидатов в Мосгордуму по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 47,2 тысячи участников. Люди скандируют «Допускай», «Мы вам не враги» и «Путин - вор».

По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. Напомним, акция началась в 14.00 (мск).

Как сообщает корреспондент «Русской планеты» с места событий, на сцене, несмотря на прямой запрет московских властей, уже выступили репэр Face и группа IC3PEAK. После выступления последнюю задержали.

На митинге также присутствуют «Кровосток», репэр Oxxxymiron, журналисты Юрий Дудь и Леонид Парфенов, актер из «Глухаря» Владислав Котлярский и другие известные личности.

По данным проекта «ОВД-Инфо, на митинге в Москве пока задержаны несколько человек. Тем временем в Петербурге, где сейчас также проходит акция солидарности за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму, задержали уже 60 человек, передает «Северо-Запад. МБХ медиа».

Подобные акции сегодня проходят еще в ряде городов России.

Акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице в середины июля. Всего в предстоящих выборах примут участие 233 кандидата, из них 171 кандидат от парламентских партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили 57 кандидатов — 18 от политических партий и 39 самовыдвиженцев. Причиной отказа в регистрации у большинства кандидатов назвали брак в подписях.