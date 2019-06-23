Навальный опять воюет не в ту сторону

Алексей Навальный, выдвинувший своих сотрудников в качестве кандидатов в депутаты Московской Городской Думы, вновь начал давить на своих оппонентов. В этот раз о поддержке Алексеем кандидата-спойлера заявил Павел Тарасов, который выдвигается в МГД от КПРФ. Что интересно, в презентации “Умного Голосования” именно 24 округ и именно Тарасов были представлены как пример успешного протестного голосования. Об этом кандидат рассказал у себя на Фейсбуке:

При этом Навального не смущает то, что Тарасов был выдвинут в кандидаты от оппозиционной партии еще в апреле, а кандидат-спойлер, которого он поддерживает, и так наберет необходимое количество голосов, так как ему будет помогать мэрия Москвы.

В целом, вся затея с “Умным Голосованием” теперь выглядит исключительно как инструмент для лоббирования своих же сотрудников - Алексей отказывается поддерживать действительно сильных кандидатов, таких как Беседина и Брюханова, исключительно из-за их связи с “Городскими Проектами” Максима Каца, и выдвигает по тому же округу своего юриста Ивана Жданова (который, естественно, не сможет набрать необходимое количество подписей без своего руководителя).

Интересно, что это не первый выпад основателя ФБК против КПРФ - так, в 30 округе, который всегда показывает довольно высокое протестное голосования за КПРФ, Алексей поддерживает никому неизвестного студента из ВШЭ, хотя в тоже время там выдвигается действительно сильный и известный кандидат, финансовый аналитик и телеведущий Владислав Жуковский.

Это, конечно же, тоже не первый случай поддержки слабого политика в округе, где уже избирается опытный и знакомый кандидат - как всем известно, в 43 округе Навальный выдвинул Любовь Соболь, хотя задолго до этого было известно, что там будет выдвигаться Дмитрий Митрохин и Нюта Федермессер. Причем последнюю, с помощью травли в социальных сетях и лояльных оппозиционеру СМИ, удалось из выборной гонки устранить. Интересно, получится ли у Навального также устранить и Тарасова.