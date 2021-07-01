Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко «пожаловался» на санкции. Владимир Путин «подбодрил»
1 июля, 2021 11:58
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему санкционного давления на Беларусь.
В беседе с Лукашенко Путин выразил солидарность с Беларусью, которая вынуждена противостоять нелегитимным санкциям Запада. Он отметил, что ограничения против республики вводятся в нарушение норм между народного права, пишет «РИА Новости».
Путин пообещал, что Россия будет продолжать помогать братскому народу Беларуси в условиях непрекращающегося санкционного давления.
В Евросоюзе хотят «поставить на колени» Александра Лукашенко и ждут над ним суда.
Ранее по теме: В США нашли еще один способ наказать «опальную» Беларусь
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку