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Политика
В США нашли еще один способ наказать «опальную» Беларусь
30 июня, 2021 07:21
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Pixabay
Авиасообщение между США и Беларусью может быть ограничено. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
Из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича министерство транспорта США намерено ограничить авиасообщение с Беларусью.
Отмечается, что авиасообщение между США и Беларусью уже ограничено, однако теперь могут запретить еще и покупку авиабилетов в «опальную» республику на территории Соединенных Штатов, пишет «РИА Новости».
Сразу 6 стран и государство с населением менее 40 тысяч человек присоединились в авиабойкоту Беларуси.
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