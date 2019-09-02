Власти назвали причину взрыва под Северодвинском

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском связан с созданием новых образцов техники, заявил вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности.

Сейчас, по его словам, угрозы здоровью врачей, которые работали с пострадавшими, нет.

«Это исключено», — сказал он газете «Ведомости».

Вице-премьер добавил, что при создании новых образцов техники такие случаи полностью исключить нельзя.

8 августа около Нёноксы на полигоне Минобороны произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников ядерного центра. Источники ведомства заявляют, что инцидент случился при испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками».

Врачам Архангельской областной больницы, в которую поступили пострадавшие от взрыва, не сообщили о заражении сотрудников ядерного центра радиацией. После проверки 110 медиков, пилотов и водителей, работавших с пострадавшими, у одного человека в организме был обнаружен цезий-137.

Также после происшествия в Северодвинске были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

Американская разведка связывает взрыв с подъемом со дна океана ядерной ракеты.