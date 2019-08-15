Около Нёноксы перед взрывом испытывали «ядерные батарейки»

Взрыв на полигоне в Северодвинске произошел при испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками» и не связан с работами над ракетой «Буревестник». Об этом сказали источники в Минобороны и ОПК.

Испытания новых изотопных источников питания проводились в России впервые. Их конкретное предназначение неизвестно, но работа над «ядерными батарейками» продолжится, пишут «Известия».

Эксперты говорят, что они упростят обслуживание и удешевят применение жидкостных ракетных двигателей.

Их разработкой занимался Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». Характеристики «батараеек» засекречены.

8 августа около Нёноксы на полигоне Минобороны произошел взрыв. Погибли пять сотрудников ядерного центра.