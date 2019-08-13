Из Нёноксы рядом с полигоном ВМФ спецпоездом вывозят жителей

В Архангельской области эвакуируют жителей села Нёнокса, где 8 августа произошел взврыв на полигоне Минобороны. Их вывозят специальным поездом.

Около села находится 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России. Жителям необходимо отсутствовать с 05:00 до 07:00.

Эвакуация связана с плановыми работами в военной части и не имеет отношения к взрыву. Житель Нёноксы рассказал, что «примерно раз в месяц всех увозят подальше от села», передает Lenta.ru.

Ранее Росгидромет сообщил, что уровень радиации в Северодвинске после взрыва был превышен в 16 раз.