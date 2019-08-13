Росгидромет сообщил о скачке радиации в Северодвинске в 16 раз

После взрыва в Северодвинске уровень радиации был превышен в 4-16 раз, следует из материалов Росгидромета. Власти города сообщали о временном и незначительном повышении радиационного фона.

В день взрыва 8 августа около 12:30 по Москве скачок радиации составил 1,78 мкЗв/ч. Об этом говорится в материалах Росгидромета со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К 14:30 уровень радиации нормализовался.

Как пишет «Интерфакс», системы контроля радиационной обстановки в шести из восьми пунктов зафиксировали превышение дозы гамма-излучения до 16 раз. Максимальный уровень наблюдался на пункте «ПНЗ-1», где расположен детский сад.

9 августа власти города сообщали, что уровень радиации после ЧП повысился, но вскоре с сайта города информация была удалена. Решение объяснили тем, что делом занимается Минобороны.