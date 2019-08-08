Уровень радиации повысился после взрыва на объекте Минобороны

После взрывов на полигоне в Северодвинске зафиксировали превышение допустимых значений радиации. Скачок радиационного фона был временным.

Утром в 11:50 по Москве датчики зафиксировали превышение радиационного фона. К 14:00 показания не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимом в 0,6.

Количество обращений ко врачам из-за изменения уровня радиации не увеличилось, пишет «Интерфакс».

Взрыв на полигоне произошел 8 августа при испытании реактивного двигателя. В результате погибли два человека, шестеро ранены.