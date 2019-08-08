В Северодвинске на ракетном полигоне произошел взрыв

Во время испытаний на военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли два человека.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Где именно произошел инцидент, ведомство не уточнило, назвав местом ЧП полигон в Архангельской области.

По данным ТАСС, речь идет о военном объекте в селе Нёнокса. Около него находится ракетный полигон ВМФ России.

При испытаниях погибли два специалиста, шесть человек пострадали. К месту направлена санитарная авиация.

Выбросов вредных веществ не было. Эвакуации населения не планируется.

Ранее взрыв арсенала произошел в воинской части под Ачинском. На восстановление сел возле места происшествия отвели две недели.