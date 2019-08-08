В Северодвинске на ракетном полигоне произошел взрыв
Во время испытаний на военном полигоне в Северодвинске произошел взрыв жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли два человека.
Об этом сообщили в Минобороны РФ. Где именно произошел инцидент, ведомство не уточнило, назвав местом ЧП полигон в Архангельской области.
По данным ТАСС, речь идет о военном объекте в селе Нёнокса. Около него находится ракетный полигон ВМФ России.
При испытаниях погибли два специалиста, шесть человек пострадали. К месту направлена санитарная авиация.
Выбросов вредных веществ не было. Эвакуации населения не планируется.
Ранее взрыв арсенала произошел в воинской части под Ачинском. На восстановление сел возле места происшествия отвели две недели.
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