Шойгу отвел две недели на восстановление сел под Ачинском
На восстановление жилых домов, пострадавших от взрывов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае, дали две недели. Соответствующее поручение поступило от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.
Первоочередной задачей стало воссоздание домов и социальной инфраструктуры. Для этого будут созданы ремонтные бригады, их снабдят инструментами и материалами.
На выполнение поручения Шойгу отвел две недели. Контролировать ход ремонтных работ будет его заместитель Дмитрий Булгаков, пишет «ПолитЭксперт».
Напомним, 5 августа взорвался арсенал в воинской части под Ачинском. Были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов. Причиной случившегося называют человеческий фактор.
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