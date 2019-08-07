Шойгу отвел две недели на восстановление сел под Ачинском

На восстановление жилых домов, пострадавших от взрывов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае, дали две недели. Соответствующее поручение поступило от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Первоочередной задачей стало воссоздание домов и социальной инфраструктуры. Для этого будут созданы ремонтные бригады, их снабдят инструментами и материалами.

На выполнение поручения Шойгу отвел две недели. Контролировать ход ремонтных работ будет его заместитель Дмитрий Булгаков, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, 5 августа взорвался арсенал в воинской части под Ачинском. Были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов. Причиной случившегося называют человеческий фактор.