Военные назвали человеческий фактор причиной взрывов в Ачинске

Пожар и последующие взрывы на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском Красноярского края произошли из-за человеческого фактора. Об этом сказал замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Более точную причину установят следствие и прокуратура, отметил он. После инцидента арсенал расформируют, передает «Интерфакс».

Замминистра прибыл на место ЧП в ночь на 6 августа. Под его руководством идет оценка обстановки.

Напомним, пожар и взрывы на складе боеприпасов произошли 5 августа. В инциденте пострадали 12 человек. Шестеро были госпитализированы, их состояние оценено как средней тяжести.