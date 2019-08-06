При взрывах на военном складе под Ачинском ранило 12 человек

От взрывов боеприпасов в воинской части близ города Ачинск Красноярского края пострадали 12 человек. Начавшаяся днем 5 августа детонация пороховых зарядов прекратилась далеко за полночь.

В региональном Минздраве сообщили, что все обратившиеся за помощью – взрослые. Шесть человек госпитализировали с травмами средней тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно, передает «Интерфакс».

Напомним, возгорание и последующие взрывы боеприпасов на территории воинской части произошли в 13:00 по Москве. В результате началась эвакуация жителей ближайших четырех населенных пунктов. Эвакуированы почти 4 тыс. человек. Их доставляют в пункты временного размещения.