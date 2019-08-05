В военной части Красноярского края взорвался арсенал

В воинской части в поселке Каменка Красноярского края прогремели взрывы. Из-за происшествия направлены автобусы для эвакуации жителей трех населенных пунктов.

Инцидент произошел в районе войсковой части 74008. О происшествии сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона. Там рассказали, что взрывы произошли на артиллерийском складе.

На место ЧП отправлены пожарные силы второго уровня сложности. От взрывов пострадали двое человек – они получили осколочные ранения.

По данным очевидцев, окна домов в поселке рядом с эпицентром трясутся от взрывов. Принято решение об эвакуации жителей трех населенных пунктов – туда направлены автобусы, пишет «Интерфакс».

Ранее в Казахстане эвакуировали город Арысь, где произошел взрыв боеприпасов в воинской части.