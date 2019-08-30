Разведка США назвала новую версию взрыва под Северодвинском

Взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты. К таким выводам пришла американская разведка.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчет разведслужб, «это была миссия по подъему новой ракеты, потерянной во время прошлых испытаний». Другой собеседник телеканала добавил, что «на одном из кораблей, участвующих в операции, случился взрыв, который вызвал реакцию в ядерном ядре ракеты, приведшую к утечке радиации».

В докладе разведки США о возможных угрозах окружающей среде или здоровью людей ничего не сказано.

Напомним, взрыв в Северодвинске произошел 8 августа. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Источник «Известий» сообщал об испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками». Президент США Дональд Трамп связывал взрыв с тестированием ракеты «Буревестник».