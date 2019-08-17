СМИ: лечившие пострадавших в Северодвинске врачи не знали о радиации

Врачам Архангельской областной больницы, в которую поступили пострадавшие от взрыва в Северодвинске, не сообщили о заражении сотрудников ядерного центра радиацией. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пятерых врачей учреждения, которые предпочли не называть свои имена.

«Никто — ни руководители больницы, ни представители Минздрава, ни местные чиновники, ни губернатор — никто не уведомил, что пациенты заражены радиацией. У сотрудников госпиталя были свои подозрения, но никто не сказал им, что нужно себя защитить», ― заявляет один из врачей.

По информации газеты, сотрудники ФСБ заставили всех, кто как-либо взаимодействовал с пострадавшими, подписать документы о неразглашении. Троих пострадавших привезли в больницу голыми, завернутыми в пластиковые мешки. Врачи были в шоке от происходящего.

После случившегося около 60 сотрудников больницы были отправлены на обследование в Москву. У одного из лечащих врачей в организме обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137.

Напомним, 8 августа около Нёноксы на полигоне Минобороны произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников ядерного центра. Источники ведомства заявляют, что инцидент случился при испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками». Их конкретное предназначение неизвестно, но работа над «ядерными батарейками» продолжается.