После взрыва в Северодвинске нашли радиоактивные изотопы

После взрыва на военном полигоне под Северодвинском были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T1/2 - 9,3 часов), 139Ba (T1/2=83 минуты), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», ― приводит сообщение Росгидромета РИА «Новости».

Однако сейчас радиационная обстановка в норме, заверили в ведомстве.

Ранее в пробах воздуха в районе Нёноксы были обнаружены радиоактивные благородные газы. Предположительно, они и стали причиной кратковременного скачка радиоактивного фона в день аварии.

Врачам Архангельской областной больницы, в которую поступили пострадавшие от взрыва, не сообщили о заражении сотрудников ядерного центра радиацией. После проверки 110 врачей, пилотов и водителей, работавших с пострадавшими, у одного человека в организме обнаружен цезий-137.

Напомним, 8 августа около Нёноксы на полигоне Минобороны произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников ядерного центра. Источники ведомства заявляют, что инцидент случился при испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками». Их конкретное предназначение неизвестно, но работа над «ядерными батарейками» продолжается.