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«Целившийся» по неугодным Лукашенко промахнулся и «ударил» по собственной отрасли

Антон Мельников
25 мая, 2021 23:41
3 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 23:41
3 мин
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/globallookpress
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/globallookpress

Белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет оптимизировать затраты, в том числе штат сотрудников. Решение принято в связи с множеством санкций, которые были приняты иностранными государствами из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолёта Ryanair.

«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги», - заявили в компании.

«Белавиа» обещает, что массовых сокращений работников не будет. Также отмечается, что «решения по персоналу» будут приниматься исходя из «рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы».

Компания отмечает, что она «вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона» по обстоятельствам, которые от неё не зависят. При этом, ситуация усложняется массовой отменой полётов в 2020 году, которая произошла из-за пандемии коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Напомним, ряд государств принял санкции против Беларуси в связи с действиями правительства президента Александра Лукашенко в отношении самолёта ирландской авиакомпании Ryanair. В числе ограничений – запрет на авиасообщение с республикой более чем в 20 странах.

23 мая борт Ryanair совершал рейс Афины – Вильнюс. Во время нахождения в воздушном пространстве Беларуси, пилоту поступила информация о возможном минировании самолёта. Под этим предлогом пассажирский борт, в сопровождении истребителя ВВС Беларуси, сел в минском аэропорту.

Угроза минирования не подтвердилась, однако белорусские правоохранители задержали двух пассажиров - журналиста Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу. Первый является сооснователем Telegram-канала Nexta, который известен критикой режима Александра Лукашенко. Девушка, находясь в минском СИЗО, призналась, что работает редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные белорусских силовиков.

Минтранс республики заявил, что информация о бомбе на борту Ryanair была получена от членов ХАМАС. Палестинская группировка на эту версию отреагировала крайне возмущённо.

Инцидент привёл к масштабному резонансу среди стран мира. Более 20 государств приняли авиационные ограничения против республики, кроме того в Германии пообещали заставить Лукашенко заплатить «высокую цену» за инцидент.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Авиасообщение
Сокращения
Ryanair
Белавиа
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