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Замглавы «Почты России» заподозрили в преступном сговоре и задержали

Лилия Караева
15 июля, 2020 11:39
1 мин
«Почтf России»
Flickr

Правоохранительные органы задержали заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. У него прошли обыски по делу о картельном сговоре.

Дело возбуждено Следственным управлением ГСУ СК по Москве. В «Почте России» сказали РБК, что взаимодействуют с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.

Первым о задержании Емельченкова сообщило издание TAdviser. По его данным, был также задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин - его компания получала крупные подряды от «Почты России».

Емельченков работает в компании с 2013 года. До этого он был заместителем гендиректора по ИТ ЗАО «РЕНОВА-финанс», руководителем ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

НКК - крупнейший по выручке российский ИТ-холдинг. Его владелец Александр Калинин был советником министра связи по вопросам информатизации.

Ранее сообщалось, что «Почта России» нашла способ заработать на здоровье россиян.

темы
Почта России
задержание
топ-менеджер
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