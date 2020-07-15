Замглавы «Почты России» заподозрили в преступном сговоре и задержали
Правоохранительные органы задержали заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. У него прошли обыски по делу о картельном сговоре.
Дело возбуждено Следственным управлением ГСУ СК по Москве. В «Почте России» сказали РБК, что взаимодействуют с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.
Первым о задержании Емельченкова сообщило издание TAdviser. По его данным, был также задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин - его компания получала крупные подряды от «Почты России».
Емельченков работает в компании с 2013 года. До этого он был заместителем гендиректора по ИТ ЗАО «РЕНОВА-финанс», руководителем ЗАО «КЭС-Энергосбыт».
НКК - крупнейший по выручке российский ИТ-холдинг. Его владелец Александр Калинин был советником министра связи по вопросам информатизации.
Ранее сообщалось, что «Почта России» нашла способ заработать на здоровье россиян.