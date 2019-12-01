«Почта России» выложит за рекламу своих услуги 443 млн рублей

«Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу своих услуг. Компания намерена на эти деньги заказать видеоролики с медийными персонами и модернизировать свое мобильное приложение.

Информацию об этом «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Согласно имеющейся информации, в видеороликах должны будут участвовать минимум две медийные персоны с общим количеством подписчиков в Instagram не менее миллиона человек и не менее 200 тысяч человек.

Для съемок роликов должны быть использованы квадрокоптеры и системы стабилизации камеры. В

сего до 30 июня следующего года должно быть создано не менее 30 роликов о продуктах и услугах «Почты России».

Кроме этого, исполнителю нужно будет разработать промо-страницы, анимированные баннеры, которые будут размещены в интернете, в том числе в поисковых системах.

Ранее «Почта России» предложила правительству направить свободный остаток из Фонда национального благосостояния на развитие почтовой инфраструктуры. Речь идет о 39,8 млрд рублей.

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