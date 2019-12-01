«Почта России» выложит за рекламу своих услуги 443 млн рублей

«Почта России» выложит за рекламу своих услуги 443 млн рублей

Фото: Новый Калининград

«Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу своих услуг. Компания намерена на эти деньги заказать видеоролики с медийными персонами и модернизировать свое мобильное приложение.

Информацию об этом «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Согласно имеющейся информации, в видеороликах должны будут участвовать минимум две медийные персоны с общим количеством подписчиков в Instagram не менее миллиона человек и не менее 200 тысяч человек.

Для съемок роликов должны быть использованы квадрокоптеры и системы стабилизации камеры. В

сего до 30 июня следующего года должно быть создано не менее 30 роликов о продуктах и услугах «Почты России».

Кроме этого, исполнителю нужно будет разработать промо-страницы, анимированные баннеры, которые будут размещены в интернете, в том числе в поисковых системах.

Ранее «Почта России» предложила правительству направить свободный остаток из Фонда национального благосостояния на развитие почтовой инфраструктуры. Речь идет о 39,8 млрд рублей.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!