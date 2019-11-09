«Почта России» положила глаз на обещанные РЖД миллиарды

«Почта России» предложила правительству направить свободный остаток из Фонда национального благосостояния на развитие почтовой инфраструктуры. Речь идет о 39,8 млрд рублей.

В письме гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента банка ВТБ Андрея Костина к премьер-министру Дмитрию Медведеву отмечается, что сейчас идет реорганизация — преобразование «Почты России» из ФГУП в акционерное общество.

В связи с этим перед компанией стоят задачи по повышению эффективности, требующие инвестиций в модернизацию 42 тысяч почтовых отделений по всей стране, а также обучение и повышение квалификации персонала.

«Динамическое развитие „Почты России“ будет иметь позитивный социально-экономический эффект как для отдельных регионов России — особенно удаленных и малонаселенных, — так и для всей страны», — заявляют в письме Подгузов и Костин, передает РБК.

При этом, на те же самые 39,8 млрд рублей претендует и РЖД, которая изначально и просила эти деньги на закупку локомотивов в следующем году, отмечает издание.

Ранее стало известно, что «Почта России» планирует потратить на хорошую репутацию 30 млн рублей.

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