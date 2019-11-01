«Почта России» заплатит за хорошую репутацию 30 млн рублей

«Почта России» планирует потратить около 30 миллионов рублей на «нивелирование негатива» и «формирование положительного имиджа» компании в социальных сетях.

Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

При этом общая стоимость закупки составляет 82 миллиона рублей. Большая часть этих денег (свыше 50 миллионов рублей) будет потрачена на «информационно-консультационные услуги по мониторингу социальных медиа» и «информационно-консультационные услуги по обработке обращений клиентов в социальных медиа».

Формирование позитивного имиджа будет производиться в соцсетях «ВКонтакте», Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Инстаграме и других.

В документах закупки отмечается, что в задачи исполнителя входит отрисовка иллюстраций, инфографики, удаление спама, общение с комментаторами, проведение конкурсов, съемка видео, формирование новостных поводов и проведение блог-тура.

Ранее «Почта России» просила выделить из бюджета 85 миллиардов рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений. Со стороны это будет похоже на алкомаркеты.