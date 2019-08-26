«Почта России» станет похожа на алкомаркет за 85 млрд из бюджета

«Почта России» просит выделить из бюджета 85 миллиардов рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений. Выглядеть это все будет как подобие алкомаркетов, банков, микрофинансовых центров, образовательных и медицинских учреждений.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы, соответствующий документ уже направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

«Почта России» объясняет это тем, что к 2023 году произойдет спад объема корреспонденции, из-за чего снизится загруженность почтальонов. Соответственно, в компании считают, что функционал этих отделений и их сотрудников нужно изменить.