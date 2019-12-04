«Почта России» нашла способ заработать на здоровье россиян

В трех отделениях «Почты России» запустят пилотный проект по реализации лекарств. В пунктах продажи препаратов будет представлен широкий спектр средств, в том числе рецептурных.

Аптеки откроются в отделениях Самарской области — в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Подразделение уже получило лицензию на продажу лекарств.

Пилотный проект продлится 4 месяца, его итоги подведут в марте, передает РИА Новости. Открытие аптек позволит обеспечить препаратами жителей сел и небольших городов, объяснили в «Почте России».

Идею по продаже лекарств ранее не поддержал Минздрав. В ведомстве указывали, что почтальоны не имеют фармацевтических знаний и не могут давать консультации по лекарствам.

Напомним, «Почта России» много лет ищет способы сделать почтовые отделения более рентабельными и для этого вынуждена оказывать непрофильные услуги. В отделениях ранее начали продавать пиво.



Читайте нас в мобильном приложении