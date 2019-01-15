«Почта России» начала приторговывать пивом

«Почта России» начала приторговывать пивом

В мурманских отделениях «Почты России» начали продавать пиво. Такие меры предприняты с целью повысить рентабельность и сократить число жертв некачественного алкоголя.

Пиво продают в 40 почтовых отделениях из 152, работающих в регионе. Преимущественно алкогольная продукция реализуется в отдаленных районах.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям Олеся Голушкова пояснила РИА Новости, что продажа пива «позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию», а также обеспечить доступ населения к качественному алкоголю.

Она напомнила, что ежегодно порядка 1250 человек в России становятся жертвами некачественной алкогольной продукции. Реализация пива на почте производится согласно нормам законодательства, добавила Голушкова.

Снимки пива в бутылках выложили в сетях местные жители. Появление алкоголя в отделениях «Почты России» вызвало негативную реакцию пользователей.

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