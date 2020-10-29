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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал серию нападений исламистов во Франции. По словам Познера, французские власти должны проявить решительность и быстро разрешить ситуацию. Журналист напомнил, что он сам является гражданином Франции и потому вправе требовать от властей скорейшего решения.

«Как француз, могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жёстких мер. Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдёт. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», - заявил Познер.

Также журналист отметил, что то, что сейчас происходит во Франции - вина самой Франции, потому что она слишком долго «исповедовала так называемую политкорректность», передаёт Telegram-канал «Подъём».

Напомним, сегодня во французской Ницце человек с ножом убил троих человек. После была совершена схожая атака на полицейских в Авиньоне, а также на посольство Франции в Саудовской Аравии.