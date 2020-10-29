Произошло нападение на консульство Франции в Саудовской Аравии

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В Джидде (Саудовская Аравия) неизвестный мужчина напал на одного из охранников консульства Франции.

Нападавший был вооружен ножом. Охранник получил ранения, которые оцениваются как лёгкие, угрозы жизни нет.

Совершивший нападение задержан.

Ранее стало известно о нападении радикального исламиста во французской Ницце, где была обезглавлена одна из жертв. За ним последовало нападение в другом городе Франции - Авиньоне.