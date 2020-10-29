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Террорист, который убил троих во французском городе Ницца, госпитализирован. Местная полиция в ходе задержания применила огнестрельное оружие, у преступника тяжёлые ранения.

Напомним, около 9:30 утра по местному времени, возле базилики Нотр-Дам-де-Нис в Ницце, террорист убил троих. Одни из жертв была обезглавлена. Французские власти заявили, что оценивают произошедшее как теракт.

После происшествия, местный мэр принял решение закрыть все храмы в городе. При этом само нападение он назвал актом «исламского фашизма». По данным мэра, атаку произвёл мусульманин-радикал, который кричал «Аллах Акбар» даже во время оказания мед помощи после задержания, передаёт Telegram-канал «Подъём».

По данным ФБА «Экономика сегодня» на происшествие уже отреагировали российские власти, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение – ужасающая трагедия.