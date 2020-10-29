Во Франции с криками «Аллаху акбар!» мужчина с ножом напал на полицейских

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Вслед за трагедией в Ницце во Франции произошло еще одно нападение: на этот раз в Авиньоне.

Почти одновременно с убийством трех человек в Ницце, во французском городе Авиньон, была совершена попытка нападения с ножом на полицейских.

Мужчина, выкрикивая «Аллаху акбар!», пытался напасть с ножом на полицейских. Он был застрелен, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее вооруженный человек с ножом напал на прохожих во французском городе Ницца рядом с собором Нотр-Дам-де-Нис. Очевидцы сообщают, что одна из жертв была обезглавлена.