Во Франции опять поножовщина с обезглавливанием

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Вооруженный человек с ножом напал на прохожих во французском городе Ницца рядом с собором Нотр-Дам-де-Нис.

По предварительным данным, два человека погибли и несколько получили ранения. Очевидцы сообщают, что одна из жертв была обезглавлена.

Французские власти назвали атаку терактом. На месте происшествия слышна стрельба, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что в Париже рядом с Эйфелевой башней на двух мусульманок напали с ножом. Одна из них получила шесть ножевых ранений, вторая тоже пострадала.