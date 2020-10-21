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Двух мусульманок ранили ножом в центре Парижа
21 октября, 2020 12:48
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фото: Pixabay
В Париже рядом с Эйфелевой башней на двух мусульманок напали с ножом. Одна из них получила шесть ножевых ранений, вторая тоже пострадала.
По словам одной из пострадавших, она с сестрой гуляла по центру Парижа в компании родственников и детей. К ним подбежали собаки и напугали гулявших. Женщины попросили убрать животных.
В ответ владелицы собак с криками «Грязные арабы!» набросились на женщин. Одна из них получила шесть ножевых ранений и была госпитализирована, сообщает телеграм-канал «RT».
Нападавшие задержаны полицейскими. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Ситуация во Франции накалилась после убийства школьного учителя, обезглавленного молодым чеченцем. Убитый показывал ученикам карикатуру на пророка Мохаммеда.
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