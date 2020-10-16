Во Франции неизвестный обезглавил учителя возле школы

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На северо-западе Парижа неизвестный возле школы обезглавил учителя. Его застрелили полицейские.

Местные СМИ сообщают, что убитый учитель показывал ученикам карикатуру на пророка Мохаммеда. Эта информация пока не подтверждена.

Происшествие произошло около 17:00 по местному времени. Правоохранители сначала нашли убитого. После, в 200 метрах от места преступления, был обнаружен убийца. Полиция потребовала преступника сдаться. Он начал угрожать похожим на нож предметом, после чего был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, проводятся следственные действия, передаёт «BBC».