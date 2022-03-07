«Заторможенность и неадекватность» Зеленского заметил еще один человек
Телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» не смог обойти стороной пресс-конференцию президента Украина Владимира Зеленского, на которой глава государства странно вел себя: говорил заплетающимся языком и путал слова. Фото украинского лидера в программе сопроводили фразой «Жалкий вид», а самого президента сравнили с «публично жующим галстук» экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили.
«К концу недели Зеленский наконец-то что-то стал понимать. На пресс-конференции перед журналистами он предстал в таком непотребном виде, что у всех возник один вопрос: под алкоголем глава Украины или под сильно действующими наркотиками», - начал Киселев.
Телеведущий отметил, что Зеленский был «заторможенным и неадекватным». В этой связи он вспомнил «еще одного борца с Россией» - Михаила Саакашвили, который «напал на Южную Осетию, а потом в страхе прямо перед камерами жевал галстук».
О странной пресс-конференции Зеленского сообщалось 3 марта. Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал состояние президента Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла поведение Зеленского и ответила на главный вопрос - «он под чем?»