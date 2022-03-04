«Он под чем?»: Мария Захарова ответила на главный вопрос о странной пресс-конференции Владимира Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фрагмент пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского без звука. Она ответила на главный вопрос, «под чем» находился глава государства. Напомним, многие заподозрили, что Зеленский находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.
Захарова написала: «Я убрала звук, чтобы вы, не отвлекаясь, «читали неплохо лицо» Володимира Олександровича». Представитель МИД России выбрала фрагмент, где Зеленский слушает вопрос журналиста.
«Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд», - ответила Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что Зеленский вел себя на пресс-конференции не совсем обычно. Он говорил заплетавшимся языком.
Сегодня стало известно, что президент Украины пережил три покушения за последнюю неделю.