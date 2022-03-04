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Политика
Владимир Зеленский пережил три покушения за последнюю неделю
4 марта, 2022 09:46
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youtube.com/Global Look Press
Британская газета The Times сообщила о трех попытках покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Все они были совершены за последнюю неделю.
В публикации говорится, что на убийство были направлены разные группировки, в том числе чеченский спецназ.
1 марта стало известно о ликвидации чеченцев, планировавших покушение на Зеленского. Говорилось, что они были разбиты на 2 группы. Одну уничтожили под Гостомелем, другая сейчас под прицелом.
Накануне Зеленский выступил с новым обращением. Он вел себя странно: говорил заплетавшимся языком и путался.
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