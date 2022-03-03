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Политика
Президент Украины Владимир Зеленский очень странно себя вел на пресс-конференции
3 марта, 2022 19:43
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Фото скриншот из видео
Президент Украины Владимир Зеленский очень странно себя вел на пресс-конференции.
Президент Украины вел себя не совсем адекватно, говорил заплетавшимся языком и постоянно путался.
«Мы хотим себя просто защи,защищать, ну вот, а они хотят просто разбить это», - сказал Зеленский.
Во время пресс-конференции он попросил о прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал «Страна ua». «Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед!». Себя он назвал «нормальным мужиком».
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