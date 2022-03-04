Врач-нарколог прокомментировал странную пресс-конференцию Владимира Зеленского
Странное поведение президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал врач-нарколог, психотерапевт Василий Шуров.
По его словам, поведение Зеленского было очень «странным». Причиной этого может быть алкогольное или наркотическое опьянение, а также прием определенных успокоительных, транквилизаторов или седативных препаратов.
Больше похоже на наркотическую интоксикацию, считает специалист, поскольку человек в этом случае ведет себя неадекватно, разговаривает с задержкой и забывает слова. Как раз так себя и вел Зеленский на пресс-конференции, а потом и вовсе перешёл на какой-то сленг.
После употребления наркотика седативного ряда человек залипает, расслабляется и не может на чем-либо сконцентрироваться. Это видно по тем усилиям, которые Зеленский предпринимал, чтобы понять о чем идет речь. В итоге его ответы были больше похожи на «сленг обиженного мальчика», приводит слова Шурова телеграм-канал Shot.
Президент Украины Владимир Зеленский очень странно себя вел на пресс-конференции.
Странная пресс-конференция Владимира Зеленского продолжает удивлять.