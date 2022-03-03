Странная пресс-конференция Владимира Зеленского продолжает удивлять
Если нет готовности закрыть небо над Украиной - предоставьте военные самолеты. Такое заявление на пресс-конференции сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Если нет у вас сил, твердости закрыть небо, то дайте мне самолеты», - заявил Зеленский.
При этом Зеленский отметил: «Мы у них нашли все эти самолеты». Это, по его словам, могут быть даже советские самолеты, пишет «РИА Новости».
Пресс-конференция, на которой президент Украины выглядел не совсем адекватно, похоже, удивила и американцев. Госдеп США поспешил выпустить заявление, в котором предположил, что Зеленский находится в опасности, но при этом в состоянии руководить армией, сообщает телеграм-канал Readovka.
Президент Украины Владимир Зеленский очень странно себя вел на пресс-конференции.