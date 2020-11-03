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Общество
Запрещенная в России «ИГ»* взяла на себя ответственность за теракт в Австрии
3 ноября, 2020 21:11
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Youtube / BBC
Ответственность за теракт в австрийской Вене взяли на себя терористы «Исламского государства»*.
О заявлении террористов сообщило агентство Reuters. При этом в агентстве отметили, что «ИГ»* не предоставила каких-либо доказательств причастности к теракту в столице Австрии.
Напомним, вечером 2 ноября в Вене, сразу в нескольких местах по городу, террористы открыли стрельбу на улицах. По разным оценкам, убито было от четырёх до семи человек, данные уточняются. Также сообщалось о 17 пострадавших.
Ранее в Австрии по подозрению в причастности к теракту были задержаны выходцы с Балкан и Северного Кавказа.
*«ИГ» (Исламское государство) – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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