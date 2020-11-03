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Ответственность за теракт в австрийской Вене взяли на себя терористы «Исламского государства»*.

О заявлении террористов сообщило агентство Reuters. При этом в агентстве отметили, что «ИГ»* не предоставила каких-либо доказательств причастности к теракту в столице Австрии.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене, сразу в нескольких местах по городу, террористы открыли стрельбу на улицах. По разным оценкам, убито было от четырёх до семи человек, данные уточняются. Также сообщалось о 17 пострадавших.

Ранее в Австрии по подозрению в причастности к теракту были задержаны выходцы с Балкан и Северного Кавказа.

*«ИГ» (Исламское государство) – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.